Mi mindig a közösségek köré szervezzük az éves rendezvénynaptárunkat. Több civil szervezetünk képviselője, intézmények vezetői, lakosok vettek részt az egyeztetésen, és elkészült az idei évi rendezvénynaptárunk vázlata. Közel száz rendezvényünk időpontja és dátuma lefixálódott a találkozón. Ez egyébként még bővülhet. Kitekintettünk az értekezlet elején arra, a tavalyi évünk, hogy sikerült. A rendezvényeinket tavaly összesen több mint huszonhétezren látogatták és több mint 500 alkalommal valósult meg valamilyen közösségi esemény. Ebben a nagy rendezvények, illetve a kisebb közösségi összejövetelek is benne vannak. Úgyhogy hasonlóképpen nagyságrendekben az idei év számai is ehhez hasonlóak. Annak nagyon örülünk, hogy tervezünk új rendezvényt is, mint például a tavaszi kihajtás ünnepére tervezett összejövetelünk, tehát igyekszünk mindig bevonni olyan újdonságokat, hagyományokat, amit eddig még nem. Ez egy ilyen esemény lesz Gátsoron, ahol birkaterelés-bemutatóval szeretnénk a hagyományainkat bővíteni kicsit