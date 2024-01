Elmentünk megnézni egyet, ágaskodott, fegyelmezetlen és problémás volt, semmivel sem győztek meg arról, hogy megvegyem. Mikor visszavezették a karámba, bökdöste a kaput, nyerített és nézett rám. Hihetetlen! Úgy is mondhatjuk, kiválasztott, és ekkor mondtam én is, ő kell nekem. Utólag derült ki, hogy őt is Fanninak hívják