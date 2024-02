Szeged főrabbiját 1920/21-ben 13 hónapra hamis vádak alapján bebörtönözték, illetve házi őrizetben tartották. Akkoriban dolgozta át német nyelvre és bővítette ki az említett, A csók című művét, melyet Czimbalmos Mercédesz szerzőtársammal angolra fordítottam. Két olyan amerikai egyetemnek is írtam, ahol Löw Immánuelnek díszdoktori címe van, az egyik helyről negyedóra múlva jelezték, hogy ők ki szeretnék adni a The Kiss című könyvet, amiben Ábrahám Verának a Löw-könyvtárról szóló írását is publikáljuk