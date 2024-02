Nagyszabású ünnepséget rendez Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere február 10-én, szombaton 11 órakor Hódmezővásárhelyen, a Tóth malom utcában. Átadják a 100 millió forintból megépített, 388 méteres útszakaszt, ami a Nepomuki Szent Jánost ábrázoló szoborral ellátott körforgalomtól a szennyvíztisztító telepig tart. Köszöntőt mond Márki-Zay Péter polgármester, közreműködnek az All U Need Sportegyesület görkorcsolyásai, a Barbár Erősember Sportegyesület sportolói, a Slayes of the Streets motorosai és veteránautósok. Mint lapunk megírta, a Tóth malom utca szennyvíztelep és Újváros közötti szakaszát nem újította fel az önkormányzat. Az ott lakók tartanak a megnövekvő forgalomtól. Van, akinek a kerítése csak fél méterre van az úttest szélétől.