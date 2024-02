Ha a közgyűlés február 14-én, szerdán elfogadja, március 1-jétől a diákigazolvánnyal igazoltan Hódmezővásárhelyen tanuló, de nem ott élő diákok és hallgatók is hozzájuthatnak a Vásárhelyi kártyához. A regisztrációs helyeket is bővítik, a jövő hónaptól a Hódvár Játszóházban is ki lehet váltani, vagy meg lehet újítani majd a kártyát.