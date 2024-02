A rendezvény kerekasztal-beszélgetését Székely Levente, az Ifjúságkutató Intézet igazgatója és Réti Gergely cserkészvezető, az MCC Közjogi műhely kutatója mellett a Makói Levéltár munkatársa, Marosvári Attila és a szegedi V. cserkészkerület vezetője, Kéri László is színesítette.

A rendezvényen elhangzott: a cserkészet alapgondolata máig változatlan. Fotó: Török János

A változatos tematikájú, jubileumi tanulmánykötet áttekintést ad a magyar cserkészmozgalom idáig megtett útjáról, és bepillantást enged annak jelenébe. Emléket állít nagyjainak, összefoglalja történetét az alapítástól kezdve a kommunizmus elnyomó évtizedein át egészen napjainkig. Bemutatja a cserkészet mai helyzetét, és arra a kérdésre is választ keres, hogy miként maradhatott a magyar kultúra és identitás megőrzésének kulcsa határon innen és túl.

Réti Gergely, a kötet megszületésének kezdeményezője hangsúlyozta, fontos eleme a könyvnek, hogy a pedagógia és a szociológia irányából is közelítik a témát. A fő cél az volt, hogy kicsit más szemszögből vizsgálódjanak, és mutassák be, melyek a cserkészet magyar nemzeti sajátosságai, hol a mozgalom helye a társadalomban. Marosvári Attila kiemelte, komoly elégtétel a külföldi magyar cserkészetnek, hogy róluk is született tanulmány, amely egészen hiánypótló. Kéri László pedig örömét fejezte ki aziránt, hogy sok általa tisztelt cserkészvezető is megszólal a kötetben. Valamint felelevenítette a cserkészmozgalom kezdeti lépéseit is.

Sokan azt gondolják, hogy ez kiskatonaság, egy militáris mozgalom, holott nem. Annyi igaz, hogy egy katona hozta létre, aki felismerte, hogy a gyermekek mennyire megbízhatóak, érettek tudnak lenni a rájuk bízott feladatok kapcsán. Ezért gyűjtötte össze őket, és kis csapatokban foglalkozott velük. Innen indult a mozgalom 1907-ben

– magyarázta.

A beszélgetés során szó esett Sík Sándor piarista költő és tanár, valamint Teleki Pál miniszterelnök cserkészettel kapcsolatos szerepéről. Előbbi a mozgalom lelkiségét határozta meg, utóbbi pedig közéleti hivatalánál fogva tett rengeteget a cserkészetért.

A kötet fő üzenete és egyben a cserkészet alapgondolata, hogy minden nehézség ellenére az Isten, haza és az embertársak szolgálatára tett fogadalom, amely túlélte az elmúlt évszázad viharait, átsegít minket a 21. század próbatételein is. A magyar cserkészet ma is a keresztény valláserkölcsi alapokon, a hazaszereteten és az egymásért viselt felelősségen nyugszik. Célja napjainkban is ugyanaz, mint 110 évvel ezelőtt: szüntelenül munkálkodni egy jobb világért.