Múltkori, már kétszer említett csongrádi sétám újabb, immár utolsó állomásához érkeztem. Visszafelé haladtam a megtett úton, mert a Tisza ottani, festőien szép holtágával kezdtem az emlékezést, a koszorút nyakában viselő Radnóti-szoborral folytattam, most következik a Hunyadi téri református templom, ami tízemeletes panelek mellett áll. Kissé merész és furcsa képzettársítással A gyűrűk ura sorozatból A két torony című epizód ugrott be. Annyi az igazság, hogy templomtorony és toronyház áll egymás mellett, a hit és vallás, illetve a mindennapi élet színhelyei.

Fotó: Imre Péter

Bár modern vonalúnak is nevezhető, mégis a középkori templomépítészet máig eleven hagyományához igazodó és az ókeresztény bazilikákat is megidéző épület évtizedekkel megelőzte a társasházakat. A katolikus többségű Csongrádon Kanász Nagy József lelkész kérésére 1934-ben a helyi képviselő-testület telket adott az építéshez, magára vállalta a tereprendezést és munkaerővel is segítette a kivitelezést. Az Antal Endre építész tervei alapján megvalósult templomot 1937. október 10-én szentelték fel. A feketére pácolt, keményfából készült belső berendezés Borbás Imre csongrádi asztalos munkája. A templomot a 2010-es évek elején felújították és korszerűsítették. Érdemes megállni és megnézni a Csongrád Értéktárban is szereplő épületet.