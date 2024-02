Valakinek biztos sokat jelent ez a fa

– mutatta Bánhidy Zoltán, az ásotthalmi Bedő Albert erdészeti iskola kollégiumi nevelőtanára.

Az iskola tanulmányi erdejének legidősebb és legnagyobb feketefenyője mellett álltunk, amelyre egy ismeretlen rendszeresen helyez el különböző emlék- és használati tárgyakat. Amikor ott jártunk, csigaház, vezetékes fülhallgató, télapó, kokárda, gombok és koszorú díszítette a fatörzset. Sok munkát fektet be az ismeretlen, a fa törzse köré vékony kötelet teker, arra rögzíti egyesével a tárgyakat. A fán feljebb régebben egy felirat is rögzítve volt, amelyen ez volt olvasható: "Három jóbarát". Egyik tartóját már elengedte, a tábla most féloldalasan lóg.

Fotó: Török János

A feketefenyő (Pinus nigra) a tűnyalábos fenyő nemzetségbe tartozó, örökzöld fenyőfaj. Nevét tűinek szokatlanul sötét színéről kapta. Nemcsak a sok esőt tűri jól, de a szárazságot is, de ennek megfelelően lassan nő. Sárga, gyantás fáját az erdeifenyőhöz hasonló szerepkörben, bútorkészítésben, épületfának és cellulóz gyártására is használják. Szabálytalan, robusztus termetű fenyő – mintegy 30 méter magasra nőhet meg. Koronája fiatalon kúpos, később ernyő szerűen kiszélesedik. Egyenes, hengeres törzse már alacsonyan elágazik. Az erdészeti iskola legnagyobb feketefenyője három csúcsú, három felé ágazik el, valószínűleg emiatt került rá a három jóbarát felirat.