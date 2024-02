Hajnal Antal és a fiumei magyar tengerészet címmel tartott előadást Zsigmond Gábor a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató helyettese pénteken Makón. Az önkormányzat, illetve a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum közös rendezvényén a meghívott előadó méltatta a világhírű mérnököt.

Hajnal Antalról mindent elmond az az eredmény, amit elért élete során elért. Európa legforgalmasabb kikötőjét építette meg, ez jól mutatja, Makóról meddig is juttatta őt mérnöki tudása. Egy teljesen jelentéktelen fiumei úti kikötből hozta létre azt a rendkívül nyüzsgő és aktív tengeri helyszínt, amely egykor Velence és Amszterdam között Európa egyik legmeghatározóbb, az I. világháborúig folyamatosan fejlesztett kikötője lett. A háború után sajnos a további munkálatok nem valósulhattak meg, hiszen a Trianoni döntéssel elcsatolták azt a területet Magyarországtól

— mondta Zsigmond Gábor.

Hangsúlyozta azt is, hogy magyar állami beruházásoknak köszönhetően 1870-es évektől ötven éven át folyamatosan fejlesztették a kikötőket. Ám egyértelmű, hogy a fiumei építkezés nem valósulhatott volna meg, ha Hajnal Antal nem készíti el az európai mérnökök által elismert és vizsgált terveit. Azért, hogy a makói mérnök szakmai munkájának jelentőségét ismertesse, elmondta, hogy a fejlesztés előtti kikötő még arra is alkalmatlan volt, hogy a korszak gőzhajói kikössenek. Hajnal Antal munkájának és terveinek köszönhetően olyan nagy kapacitású hajók százait is tudták fogadni, amelyek Brazíliában, New Yorkban fordultak meg. Két nagy nemzet, a portugál és török teljes tengeri flottáját felülmúlta az egyetlenegy fiumei kikötőből működő, független magyar kereskedelmi tengerészet.

Ez az, amit Hajnal Antal itt hagyott örökül

— hangsúlyozta Zsigmond Gábor a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató helyettese.

Hajnal Antal aktív tagja volt a Magyar Mérnök- és Építész-Egyletnek, valamint a fiumei Vöröskeresztnek; 1885-ben erejét meghaladva támogatta az 1885-ös kolerajárvány áldozatait. 1907. január 17-én hunyt el, sírja a fiumei Kozala temetőben van.