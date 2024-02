A rendezvény szervezői is kiállítottak egy csapatot, ők mindannyian jelmezt is húztak. A férfi böllérnek maszkírozott nők közül volt, akinek egy fűrész állt ki a fejéből, más egy viseltes Malackával az oldalán, kezében bárddal rohangált a rendezvény helyszínei között. Hogy végül közülük került-e ki a legszebb böllér, azt nem vártuk meg, ahogyan azt sem, hogy a röfögőversenyen milyen produkcióval lehetett nyerni. Abban azonban biztosak vagyunk, hogy szórakoztató eleme volt a napnak ez a megmérettetés.

Hogy a farsangi hangulat is adott legyen, délben kiszebábot égettek. A művelődési ház termében főleg a gyerekek gyülekeztek: rengeteg királylány, tündér és boszorkány rohangált, ugyanis jelmezversenyt is rendeztek. A színpadi felvonulásig lehetett kézműveskedni, illetve arcfestést készítettetni. És hogy senki ne maradjon éhes, kóstolójeggyel a fánkokból is bárki ehetett, így már a zsűri előtt le lehetett tesztelni, vajon melyik lesz majd a Telep legcsodásabb fánkja.