A mentőknek is nagy segítséget jelent, ha a laikusok szükség esetén be tudnak kapcsolódni az ellátási rendszerbe és meg tudják tenni az első lépéseket az elsősegélynyújtásban. Egy vérzéscsillapítás, az újraélesztés megkezdése vagy akár csak a stabil oldalfektetés szakszerű megvalósítása is sokat jelenthet a szakemberek kiérkezéséig – ezeket bárki könnyen megtanulhatja a mentőszolgálat által szervezett ingyenes tanfolyamokon. Aki azonban ennél többet is szeretne tenni embertársaiért, akár be is állhat a mentődolgozók népes csapatába. Hogy ennek mik a feltételei és milyen munkakörökben lehet ezen a területen dolgozni, arról Hangai Józseffel, az Országos Mentőszolgálat Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezet kommunikációs munkatársával beszélgettünk.

Azt szoktuk mondani, hogy ez egy közel 8500 főből álló nagy család, hiszen nemcsak a mentőállomás alkot egy összetartó közösséget, hanem gyakorlatilag az egész ország mentőállománya. Hogy miért jó ide csatlakozni? Egyrészt éppen emiatt a családi légkör miatt. Ezen túlmenően pedig egy olyan hivatásról beszélünk, ahol másokon segítünk és emiatt első kézből tapasztalhatjuk a hálás mosolyokból, a családtagok reakcióiból, milyen fontos és hasznos munkát végzünk

– fogalmazott Hangai József.

A lakosság körében a mentőápolók, illetve a gépkocsivezetők a legismertebb mentődolgozók, ezeket a munkaköröket érettségivel is be lehet tölteni.

Ők először egy 160 órás képzésen vesznek részt, ahol az ellátás alapjait megtanulják. Itt a gépkocsivezetők is egészségügyi ismereteket szereznek, hiszen később ők is részt vesznek a betegellátásban. A képzés során, a próbaidő alatt egyébként már kapják munkabérüket. A mentőápolóknak ezt követően egy OKJ-s képzésen is részt kell venniük

– tette hozzá Hangai József.

A mentési folyamatban részt lehet még venni a mentésirányítás területén, melynek feladata, hogy telefonon keresztül minél több információt nyerjen az esetről. Diplomások számára pedig 3 munkakör áll rendelkezésre.

A mentőtiszt és a mentőorvos között annyi a különbség, hogy az orvos 6 éves egyetemet végez, a mentőtiszt pedig kifejezetten sürgősségi ellátásra van kiképezve 4 év alatt. A helyszíni beavatkozási jogkörük azonban lényegében ugyanaz. A hatodéves orvostanhallgatók pedig egy tanfolyam elvégzésével tudnak hozzánk csatlakozni

– sorolta a kommunikációs munkatárs.

Mindezek mellett természetesen a háttérállományban is rengeteg munkavállalót tudnak alkalmazni a szerelőktől a gazdasági szakembereken át a pszichológusokig. Nyitott pozíció pedig szinte mindig van, így akinek felkeltette az érdeklődését ez a terület, érdemes érdeklődnie a régiós kirendeltségeken.