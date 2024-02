Az ingyenes applikációt bárki letöltheti a telefonjára a Play áruházból. Az algyői történésekről, programokról lehet elsőkézből értesülni a különleges alkalmazáson keresztül. Értesítés is kérhető, így emlékeztetőt kaphatunk az olyan eseményekről, amelyekről nem szeretnénk lemaradni. Helyi fontos elérhetőségek is szerepelni fognak a programban, valamint a közösségi médiás oldalakat közvetlenül el lehet érni benne. A kisállat-elvesztést is jelezni tudják az applikációban az algyői lakosok, így a közösség erejével nagyobb eséllyel találják majd meg a kiskedvencet.