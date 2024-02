Kübekháza Önkormányzata európai uniós és hazai forrásból a TOP-Plusz pályázatán 110 millió Ft-ot nyert a két, villámárvíz esetén leginkább sújtott utcájában csapadékvízelvezető rendszer kiépítésére.

A Rózsa és a Zsák utcák nagy, hirtelen esőzések idején katasztrófa-sújtotta övezetté váltak. Mivel az úttest a feltöltések miatt magasabban van a házak szintjénél, ilyenkor befolyt mindenhova a víz. A Rózsa utca ráadásul lejt is, így ott felülről zúdult le a csapadék az alsóbb régió házaira. A csatornahálózat pedig már nem látta el a funkcióját, hiszen volt, ahol betemették, máshol betemetődött. Ezért pályáztunk két évvel ezelőtt ennek a megoldására

– mondta el Molnár Róbert polgármester.

Fotó: DM

A vállalkozói szerződést január 14-én írták alá, kedd délutánra pedig már el is készültek a Rózsa utcai csapadékvíz-elvezető elemek első 40 méterének lehelyezésével a Szántó Kovács János és a falut körbefutó érhálózat közötti szakaszon. A munkálatok ebben az utcában a Temető és a Dózsa György utca között folytatódnak. Az utómunkálatokra, az esetleges javításokra és a parkosításra a beruházás utolsó fázisában kerül sor. A területen virágosítanak a munkálatok végeztével és pótolják a növényzetet is. A Rózsa utca mellett, a Zsák utcában is csatornáznak, ott a munkálatok hétfőn kezdődtek meg. Az építés a tervek szerint - amelyet legfőképpen az időjárási helyzet befolyásolhat - legkésőbb a nyár elejéig tarthat. A következő uniós ciklusban pedig a település pályázik majd más utcák rendbetételére is.