Idén a második Csücsür Fesztivállal, március 9-én, szombaton nyitja a hétvégi szórakoztató rendezvények szezonját a Maros-parti város. Farkas Éva Erzsébet polgármester sajtótájékoztatóján elhangzott, az ide látogató turisták és a helybeliek szórakoztatására, az önkormányzat, illetve intézmények, cégek és civil szervezetek összefogásával szervezik meg valamennyi programot.

A tavalyi, első Csücsür-ünnep sikere óta azt már sokan tudják, hogy egy darált, fűszeres sertéshússal megtöltött, sós vízben kifőtt tésztaféleségről van szó, amelynek receptjét őseink a hunoktól tanulták meg. Makón ezt – helyi sajátosságként – hagymával is ízesítik. Az ételkülönlegességet a fesztiválon természetesen meg is lehet majd kóstolni.

A rendezvényről a múlt évben az is kiderült, hogy a hagyományőrzésről szól. Idén sem lesz ez másként. A helyi turisztikai egyesület elnökétől, Nagy Gábortól megtudtuk, vendégként képviselteti magát az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Bökény Népe Egyesület jurtákat állít, és ki lehet próbálni többek között az íjászkodást. Helyi és környékbeli kézművesek 25 standon kínálják portékáikat, fellép a Csanád táncegyüttes és táncház is lesz.

A polgármester azt is elmondta, tartanak még többek között motoros, bor- és hagymafesztivált, városnapot és Szent István napi sokadalmat is. A városnapra például 45, a hagymafesztiválra, amely várhatóan jelentős bevételt is hoz, 30 milliót különítettek el. Fontosnak tartotta megjegyezni: évről évre egyre több nagy támogató áll a makói rendezvények mellé.