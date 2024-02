„Földnek mélyén folyton ások, / Túrás jelzi, merre járok, / Bársony bundám, vaksi szemem, / Éjjel-nappal rovart eszem. Mi az?„ – hangzik a jól ismert találós kérdés. A válasz természetesen nem más, mint a vakond, gyermekkorunk egyik kedvenc meséjének főszereplője, akinek jelenlétét azért nem mindenki szereti a kertjében. A vakond nem alszik téli álmot, dolgozik rendíthetetlenül a kis, lapátszerű mellső lábaival. A megszokottól eltérően már január közepe óta rengeteg a kertekben és a közterületeken is a vakondtúrás. Mit üzennek nekünk a kis földhalmok a kertünk állapotáról? Erről is beszélgettünk Sipos gazdával, Sipos József növényorvossal, aki arra is tanácsot adott, hogy aki nem szereti a vakondok jelenlétét, hogyan riassza el őket.