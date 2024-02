Bőséges programkínálat vár ránk a hétvégén, Timár Kriszta és Arany T. János újságíró kollégáink szokás szerint főleg ezekből szemezgetnek programajánló podcast-ünkben. Nem ért még véget a busójárásos-kiszebáb égetős programsorozat: ezúttal a Szent István téren szentelnek a télűzésnek két napot. Ha szerencsénk van, már előző napon sem lesznek felhők, ugyanis a nagy érdeklődés miatt immár harmadjára szervezik meg a téli csillaglest a Csillagvizsgálóban. A hideget tehát talán annyira nem is bánnák a résztvevők, a derült ég ugyanis bár estére ezt hozza magával, de legalább garantált lenne a teljes élmény. Lehet egyébként túrázni és madárgyűrűzést is nézni szombaton, vagyis egyre több programmal hívnak bennünket a szabadba. Az ajánlóban azonban szerepel koncert, színház, bál, önfejlesztő előadás, sőt kollégáink végre értékelhető mozifilmet is találtak a kínálatban. Ismét van tehát miből válogatni, hallgassák meg a részleteket.