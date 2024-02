A mentődolgozói hivatásról és az ezen a területen betölthető szakmákról beszélgettünk Hangai Józseffel, az Országos Mentőszolgálat Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs vezetőjével podcastunkban.

Az adásból kiderül, kik jelentkezhetnek a mentőszolgálathoz, milyen képzéseken kell részt venni ahhoz, hogy embertársaikon segíthessenek, illetve az is, pontosan milyen feladatkörök vannak ennél a szervezetnél. Arra is kitértünk, anyagilag megéri-e ilyen munkát vállalni és olyan érdekességeket is megtudhatnak a beszélgetésből, mint például hogy a mentőgépkocsi vezetőjének kell-e tudni beteget ellátni, vagy hogy van-e különbség tudásban a mentőn és a sürgősségi osztályokon dolgozó orvosok között.