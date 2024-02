Hetek óta sok az influenzás megbetegedés vármegyénkben, a Covid-járvány után most ez a vírus terjed elsősorban. Bosnyákovits Tünde vármegyei tisztifőorvossal beszélgettünk arról, miért érdemes akár enyhe tünetek esetén is otthon maradni, illetve milyen esetben kell felülfertőződésre gondolni, mely már mindenképpen orvosi kezelést igényel. Podcast beszélgetésünkben szó esett a védőoltás fontosságáról is, illetve arról az új gyermekvakcináról is, amelynek beadásához már nem is kell megszúrni a kicsiket.