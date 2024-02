A nemzetközi vámnap alkalmából a NAV Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága két munkatársának munkáját is elismerték. Az Év Adóügyi Szakembere címet Elek István Gábor érdemelte ki, aki több mint 30 éve dolgozik az adóhivatalnál. A nyilvántartási szakterületen végzett munkája mellett a korszerű informatikai megoldások – például az eÁFA-rendszer ­– rendszeres tesztelésében, az új ügyfélportál kialakításában is szerepet vállalt, de részt vett az egyszerűsített bevalláskitöltő alkalmazás fejlesztésében is. Felderítései alapján összesen 269 vámigazgatási eljárás, köztük több mint 154 ezer szál cigaretta – ezekkel a számokkal írható le Kovács Ádám Lajos pénzügyőr hadnagy 2023-as teljesítménye, amellyel az Év Igazgatósági Szakembere elismerést vívta ki. A röszkei határkirendeltség munkatársa több bűncselekmény felderítésében vett részt; hozzá kötődik az a kiemelkedő esemény is tavaly márciusban, amikor egy albán gépkocsiban gépkarabélyokat és lőszereket talált. A címekkel a NAV elkötelezettségüket és szakértelmüket díjazta.