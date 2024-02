2018 óta van robotika szakkör a Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. A diákok egyre sikeresebbek. A felsősökkel Gieth Zoltán, az alsósokkal a felesége, Giethné Viktor Edit foglalkozik. Kezdőknél először a programozás alapjaival, a készlet szenzoraival ismerkednek meg. Haladó tanulókkal az előző évek versenyfeladatait oldják meg.

A heti 3 szakköri órán túl a felkészülés utolsó heteiben minden délután tartanak versenyfelkészítő foglalkozásokat. Amióta hozzájutottak az oktatási robotokhoz, az intézmény éves munkatervében rendszeresen szerepel a robotika versenyeken való részvétel. Legtöbbször World Robot Olympiad versenyen vesznek részt, de tavaly óta szereplői egy projektversenynek is. A 2023/24-es tanévben kiírt Edu Robotics Cup robotépítő és programozó nemzetközi versenyen való sikeres részvételre a legbüszkébbek. Három tanulóval, Kispál Kamillával, Flekenstein Eszter Mollival és Nagy Sándor Márkkal jelentkeztek. Ez egy angol nyelvű verseny volt, ahol meg kellett mutatni a kreativitásukat, építési és programozási készségeiket is. A zákányszékiek 4. helyezést értek el.