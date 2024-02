Ami a lakosság támogatását illeti, elhangzott, a felelősségteljes gazdálkodásnak köszönhetően 300 millió forintot fordíthat erre a célra a város. A már meglévők mellé idén 10 milliós kerettel bevezetnek egy új lakhatási támogatást is. Ez ingatlanonként félmilliós kamatmentes kölcsönt jelent, amelyet az ingatlan felújítására kell fordítani. Arról is szó volt, hogy az állami és az önkormányzati forrásból finanszírozott beruházások mellett helyi, illetve városrészi fejlesztések is várhatók. Így például költenek az önkormányzati ingatlanok felújítására, a játszóterekre, a Petőfi parkra, Nagyér-csatorna karbantartására és a kamerarendszerre.

A képviselő-testület a költségvetés 10 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadta el.