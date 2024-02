Szinte ugyanekkor tartott sajtótájékoztatót Tápén Szécsényi Rózsa is. A körzet önkormányzati képviselője a Tanító téri játszótéren beszélt arról, hogy a város új ivókutakat telepít. Hozzátette, minden évben több mint százmillió forintot költenek arra, hogy Szeged terei jól nézzenek ki. Elmondta azt is, hogy Szegeden 127 játszótér van ezer eszközzel, de működik 38 fitneszpark is. Ezeknél eddig 98 ivókút volt, most a Szegedi Vízművel újabb tizenhatot telepítenek. Az első kettő Tápén a Tanító téri játszótéren és Kiskundorozsmán lesz. Ezekre 63 millió forintot költenek. Most az aknákat alakítják ki, de a tervek szerint még a nyár előtt végeznek a munkával.