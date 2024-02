A sorozat csütörtöki nyitóelőadásán Kogutowicz Károly munkásságát mutatja be Vajda Tamás, az SZTE Levéltárának igazgatója. Az egyetem földrajzi intézetét 1923-tól irányító professzor szeizmológiai obszervatóriumot, dél-alföldi meteorológiai észlelőhálózatot, tekintélyes könyv- és térképtárat hozott létre. Kogutowicz Károly messze megelőzve korát vallotta, hogy a földrajz nem elméleti szobatudomány, hanem a mindennapi gyakorlatban, a gazdasági életben is használható tudást nyújtó diszciplína. E törekvésének egyik példája volt a Szegedi Alföldkutató Bizottság 1928-as megalakítása, amely az egyetem számos tanszékét, több múzeumot, sok középiskolai tanárt is bevont a tudományos kutatásba.

Az előadást követően Pál Viktor és Szilassi Péter szemléltetik, hogy a mai kutatók milyen korszerű módszerekkel keresik a választ az alföldi tájak és települések aktuális környezeti, társadalmi kérdéseire. Az érdeklődők választ kaphatnak arra, hogyan hasznosul a földrajzi tudás napjainkban a mindennapi életben, és miként vesznek rész az SZTE geográfus szakján végzett hallgatók a jövő tervezésében.

A földrajztudomány a fenntartható jövő szolgálatában mottóval megszervezett programsorozaton november végéig szó esik a szegedi talajtani és környezetvédelmi kutatásokról, a fenntartható várostervezésről, a Béke-barlang - az Aggteleki-karszt második leghosszabb barlangja - regénybe illő feltárásáról és a mai barlangkutatók előtt álló feladatokról. Előadás hangzik el Szeged klímájának változásáról és az özönnövények jelentette veszélyekről is.