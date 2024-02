A területi képviselői feladatkör

A területi képviselők több fontos feladatot is ellátnak az értékesítés területén. Általában egy adott cég képviseletében építenek ki új üzleti együttműködéseket, illetve tartják fent a kapcsolatot a már meglévő partnerekkel. Utóbbiakat jellemzően túra-szerűen rendszeresen látogatják is, és ilyenkor felmérik az igényeiket, valamint egyeztetnek a különböző üzleti kérdésekről, igényekről.

A pozíció tehát mozgalmas, utazásokkal tarkított mindennapokkal jár együtt. Emellett a munkakörnek van elemzői és adminisztratív vonulata is. A területi képviselőknek ugyanis rendszerint piackutatásokat kell végezniük, elemezve a piaci trendeket, versenytársakat és a potenciális üzleti lehetőségeket. A lehetséges új ügyfeleket később felkutatják, és tárgyalásokat kezdeményeznek velük. Ha pedig sikerül megállapodni, a területi képviselőnek a feladata az is, hogy előkészítse és aláírassa a szerződéseket.

A munkájukról mindemellett gyakran kell jelentéseket, kimutatásokat és összeállításokat készíteniük, azaz riportálnak a vezetőség felé. Ez segíti nyomon követni az értékesítési stratégia sikerességét, illetve adott esetben lehetőséget teremt a változtatások kezdeményezésére.

Elhelyezkedési lehetőségek Szegeden

A területi képviselőként történő elhelyezkedésre természetesen Csongrád-Csanád vármegyében is adottak a lehetőségek. Azon belül is természetesen Szeged az, amelyik a legtöbb ilyen jellegű pozíciót kínálja. Erről tanúskodik az AllasOrias.hu weboldala, ahol a közelmúltban is volt példa a munkakör megjelenésére Szeged vonatkozásában: https://allasorias.hu/allasok/szeged.

Egészen pontosan egy édesség nagykereskedelem a hirdető, amely cég által kínált pozíció a korábbiakban bemutatott feladatokkal jár együtt: új partnerek felkutatása, az értékesítési célok teljesítése, piaci visszajelzések/riportok készítése a vezetőség felé, valamint az értékesítés volumen növelése.

Egy ilyen munkakör általában az értékesítésben már jártas szakembert kíván, ugyanakkor akár pályakezdő lehetőségek is előfordulhatnak, például az említett AllasOrias.hu felületén is. Elengedhetetlen követelmény ugyanakkor a B kategóriás jogosítvány, amit a feladatok jellege és a rendszeres utazás tesz nélkülözhetetlenné. Fontosak továbbá a számítógépes ismeretek is, különös tekintettel az MS Office programokra, hisz adminisztratív és elemzői tevékenységek ugyancsak együtt járnak ezen állásokkal.

Mindezen kívül pedig természetesen egyes személyes tulajdonságokról sem feledkezhetünk meg. Ahogy az a bevezetőben is említésre került, a kiváló kommunikációs képesség és az ügyfélorientált hozzáállás például kiemelt jelentőséggel bír, hisz ez teszi lehetővé az ügyféligények megértését, valamint a sikeres tárgyalások lebonyolítását.

A rugalmasság szintén fontos, a találkozók és tárgyalások kapcsán ugyanis rendszerint időpontokhoz és ráérésekhez kell igazodni, ami mindenképpen megkövetel egyfajta flexibilitást. Végezetül pedig a jó problémamegoldó képesség és az önállóság szintén nem maradhat el, mivel a mindennapok során a területi képviselők egyedül dolgoznak és oldanak meg különböző üzleti problémákat.