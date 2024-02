– A Fidesz szegedi szervezetének döntése alapján Fülöp László kommunikációs szakember lesz az önkormányzati választáson a jobboldal polgármesterjelöltje

– jelentette be pénteken közösségi oldalán Mihálffy Béla.

– Laci régóta foglalkozik a szegedi közélettel, figyelemmel kíséri a jobboldal munkáját országosan is és aktivistaként is elhivatottan támogatta a kormánypártok munkáját. Hajrá Laci – zárta gondolatait Mihálffy Béla.

– Megtiszteltetés, hogy rám gondolt a Fidesz, ami Európa egyik legsikeresebb jobboldali pártja, és igent mondtam a polgármester-jelölésre

– mondta lapunknak Fülöp László. A polgármesterjelölt beszélt arról is, hogy már korábban kapcsolatban volt a kormánypártokkal, de akkor döntött úgy hogy komolyabban akar a politikával foglalkozni, amikor 2018-ban visszaköltözött Szegedre.

– A pártok helyi vezetőivel egyre többet beszélgettem, és azt vettem észtre, hogy egyszer csak idáig jutottunk, és engem tartanak alkalmasnak arra, hogy kiálljak a szegediek elé – tette hozzá Fülöp László.

Fülöp László jogász, televíziós műsorvezető, jelenleg szabadúszó kommunikációs tanácsadókén dolgozik. Szegeden született, 55 éves. Középiskolai tanulmányait a szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskolában végezte, majd a József Attila Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát, később kommunikációs szakon is hallgatott. Ahogy Mihálffy Béla is megemlítette, 1993 óta foglalkozik újságírással, kezdetben riporterként dolgozott a Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdiójában. 2013-ig a Magyar Televízió szerkesztőjeként, és műsorvezetőjeként dolgozott, 7 évet dolgozott a közszolgálatban, majd 4 évet a magánszférában töltött. Régóta foglalkozik közéleti kérdésekkel, figyelemmel kísérte a jobboldal munkáját helyben és országosan is, aktivistaként is kivette a részét a munkából.