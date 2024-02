A lesből, hátulról támadó Richter többször is belém vágta a kését: megszúrt a gerincemnél, a gyomromat és a tüdőmet is eltalálta, a végén, amikor rám vetette magát, a nyakamba döfött. Valószínűleg az én nyakamat is át akarta vágni, mint Tibiét, nekem hál' Istennek, sikerült megakadályoznom. Minden gyorsan történt, talán 4-5 másodperc alatt