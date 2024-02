Sajtóhírek szerint a házkutatáson több száz megabyte adatot és körülbelül 1500 oldalnyi iratot foglaltak le. Márki-Zay Péter a 10 perces videójában ismét beépített emberekről, kémekről, pedofilbotrányról beszélt.

Szerinte „Orbán Viktor ezer szállal kapcsolódik a pedofil-botrányhoz”, arról akarják elterelni a figyelmet.

Ma reggel a NAV nyomozói először a Mindenki Magyarországa Mozgalom könyvelőjéhez szálltak ki házkutatásra, majd az MMM budapesti irodájában jelentek meg. A 4 nyomozó átnézett, lemásolt iratokat, számítógépeket vizsgáltak át és összeszedtek minden számukra fontos iratot munkatársaink jelenlétében

– mondta Márki-Zay Péter.

Arról is beszélt a videóban, hogy az állam az ellenzéket folyamatosan megfigyeli és ellenőrzi. Szerinte a mozgalmát nemcsak megfigyelték és lehallgatták, hanem ügynököket, kémeket építenek be hozzájuk, a saját csapatukban is vannak, akik minden lépésükről jelentenek a Fidesznek. Azt is állította, hogy a magyar történelemben senki nem számolt még el olyan átláthatóan és részletesen a kampányköltéséről, mint ő.