Miközben folyik Kübekháza Rózsa utcájában a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, ma délelőtt Molnár Róbert polgármester levelet küldött a Zsák utca lakóinak, amelyben arról tájékoztatta őket, hogy február 5-én, hétfő reggel megkezdődnek a munkálatok az utcájukban is. A polgármester levelében arról is tájékoztatta az ott élőket, hogy a gépjárműveikkel a munkakezdésig az utcát el kell hagyniuk az esetleges kellemetlenségek elkerülése végett, illetve szakmai ügyekben kihez lehet fordulniuk, valamint arról is írt a polgármester, hogy önkormányzati hatáskört érintő kérdésben közvetlenül Gál Istvánt, az utcában élő önkormányzati képviselőt is megkereshetik.

