Hatalmas népszerűségnek örvendtek a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara ingyenes robotika szakkörei, ezért most ismét megrendezi azokat a gazdasági önkormányzat az alsó és felső tagozatos tanulók számára. Előbbieknek március 4-én 15 órakor, míg utóbbiak számára március 5-én 15 órakor kezdődik a szakkör. Az alsósok 6 héten, míg a felsősök 8 héten keresztül találkoznak majd és legóznak, valamint sajátítják el a robotépítés és -programozás legfőbb tudnivalóit. Az előbbi korcsoport tagjai játékos módon ismerkednek meg a programozás világával és a LEGO robotkészletekkel, valamint a robotversenyek világába is betekintést nyernek. Ugyanakkor a felső tagozatosok a LEGO Spike csomagot ismerhetik majd meg amellett, hogy elsajátítják a grafikus programozási felület működéséhez szükséges tudnivalókat, mintafeladatsorokat oldanak meg, megtanulják a Szumórobot programozását, valamint a Python nyelven történő programozást is. A kisebbekkel Özvegy Judit, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanítója, míg a nagyobbakkal Rozgonyi-Borus Ferenc, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanára foglalkozik majd hétről hétre a kamarai székház második emeletén. A részvétel mindenki számára díjmentes, de regisztrációhoz kötött, hiszen mindkét korcsoport esetében maximum 15 főt tud fogadni a CSKIK. Bővebb információ és a regisztrációs link a kamara honlapján érhető el.