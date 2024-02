Pénteken újra összeül a városházán a szegedi közgyűlés. Az ülés valószínűleg most is parázs hangulatú lesz, de egyébként szinte mindig az. A legfontosabb napirendi pont a város idei költségvetésének lefogadása lesz. Erről Botka László polgármester korábban azt mondta, hogy szeged önkormányzatának 2024-re szóló költségvetése hiánymentes és egyensúlyban tartható. Jut fejlesztésekre és szociális támogatásokra is, annak ellenére, hogy Botka nem győzte hangsúlyozni, hogy a kormány miatt van nehéz helyzetben Szeged.

A városi intézményekre 24,7 milliárd jut, a városi cégek működésére pedig 8,4 milliárd. A polgármester azt tervezi, hogy iparűzési adóból 19,4 milliárd, a telekadóból pedig 4,5 milliárd forint jön be.

Lesz szó személyi kérdésekről is. Medgyesi Konstantin a Móra Ferenc Múzeum tudományos és közönségkapcsolati igazgató-helyettesi megbízásáról tavaly december 31-ével lemondott. Fogas Ottó igazgató Tóth Istvánt, a Helytörténeti és irodalomtörténet osztály vezetőjét kívánja a tudományos és közönségkapcsolati igazgató-helyettes feladatok ellátásával megbízni 2024 február 1-je, és december 31-e között.

Fontos energiaügyi kérdések is lesznek napirenden. Ugyanis a Szegedi Távfűtő Kft. földgáz-kereskedelmi szerződése és villamos energia vásárlási szerződése is lejár az idén. A társaságnak viszont az energiaszerződések lejárta utáni időszakra is biztosítani kell a földgáz és a villamos energiát, ezért a beszerzésükre többajánlatos beszerzési eljárást indítanak majd el.