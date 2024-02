Itt a február, ennek megfelelően lassan, de biztosan visszatérhetünk a kertbe is. Már itt – ott nyílnak a hóvirágok, a krókuszok is elődugják fejüket a jó idő hatására, és ébredeznek a beporzók is, így segíthetünk nekik – írja a Köpönyeg.

A méhecskehotelek és a darázsgarázsok meglepően nagy segítséget jelentenek a beporzóknak. Nem kell megijedni, nem kaptárnyi méh költözik majd ide, hanem a magányos fajok használják ezeket az ügyes kis eszközöket.

A magányos méhek szőrösebbek, vagyis előbb indulnak útnak, ez az oka, hogy már most érdemes elkészíteni a hoteleket, ahol a méhek új generációja kifejlődhet. Ehhez nem is kell más, mint néhány kugli fa és nád.

A fát fúrjuk ki nagyjából 4-10 mm-es furatokat készítve, a nádat pedig kötegeljük. A fákat és a nádat kombinálhatjuk is, a lényeg, hogy esőtől és széltől védett helyre akasszuk - tegyük a hoteleket. Így a kert is üdébb, a biodiverzitás is sokkal nagyobb lesz a környezetünkben.