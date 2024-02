Mezei Vidor azt mondta, a cigány önkormányzat megszűnésével nem változik semmi. Ezentúl is támogatni fogják a vásárhelyi rászorulókat és kiállnak a cigányság érdekei mellett, csak most már a Cigány Közösségek Szövetsége, a CIKÖSZ égisze alatt. A júniusi választáson pedig indulnak. Nem hagyják, hogy addig is bárkit sérelem érjen amiatt, mert nem a polgármester nézeteit osztja.