A gázpalackról mindannyian tudjuk, hogy veszélyes, fokozott óvatossággal kell eljárni vele. Sokan mégsem gondolnak rá, hogy a szivárgás ellenőrzése akár életet menthet. Gecse József nyugalmazott tűzoltó osztotta meg szomorú tapasztalatait egy palackkal és az ügyintézéssel kapcsolatban.

Ha nem hozzám kerül ez a gázpalack, akkor 90 százalék, hogy ebből tragédia lett volna. Nyitott állapotban, működés közben a szeleptányér alatt engedte a gázt

– mesélte Gecse József.

Mint mondta, először nem gondolt az ellenőrzésre, de aztán mégis megtette, nagy szerencsére. Elzárt állapotban nem szivárgott a palack, de ahogy megnyitotta, előjött a probléma.

– Ha valaki ezt ellenőrzés nélkül rácsatlakoztatja egy gáztűzhelyre, hamar felrobbant volna. Azonnal visszavittem a palackot a benzinkútra, de ott is felelőtlen magatartást tapasztaltam – bosszankodott olvasónk.

Mint mondta, mivel már nem volt meg a blokkja, amelyet eszébe sem jutott megtartani a korábban, tartalék céllal vásárolt gázpalacknál, elutasították a visszavételt és nem foglalkoztak a veszélyes eszközzel. Rá sem néztek a palackra, arra sem vették a fáradságot, hogy ellenőrizzék, meggyőződjenek az állapotáról, pedig akár ott helyben is felrobbanhatott volna.

– Ha elzárva is enged, az sem érdekelte volna őket? Végül a volt munkahelyemre, a tűzoltóságra telefonáltam be, akik tanácsot adtak, hogy a Szolnoki Bányakapitányságra jelentsem az esetet. Az ő intézkedésükre a benzinkút visszavette a sérült palackot – mondta Gecse József.

Felmerül a kérdés, mit tudunk tenni biztonságunk érdekében, ha gázpalackkal van dolgunk. Érdemes zárt és nyitott állapotban is ellenőrizni, nem szivárog-e a készülék. Ezt szagról érezhetjük akár, de nem minden esetben. A legjobb módszer egy ecsettel szappanos vizet kenni a szelepre és környékére. Ha buborékokat látunk, nem biztonságos a palack. Ha valaki csak tartaléknak veszi, azaz hosszabb ideig elzárt állapotban félreteszi a készüléket, akkor is ellenőrizni kell. Zárt térben hamar kialakul a robbanóképes elegy.

Gecse József saját rossz tapasztalatából kiindulva azt is tanácsolta, nemcsak a blokkot érdemes megőrizni, hanem azt a műanyag plombát is, amit használat előtt leveszünk, mert azt is kérik a visszavételnél.