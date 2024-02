A héten befejeződtek a felújítási munkálatok a csongrádi temető ravatalozó épületében, amelyet tavaly szeptemberben kezdtek meg a Városellátó Intézmény által megbízott kivitelezők.

Először az épület külső, rossz állapotban lévő egyenetlen homlokzati vakolatát verték le, majd új vakolatot vittek fel üveg szövetháló erősítéssel a teljes homlokzaton. Bádogozási munkálatokat is végeztek a korrodálódott párkányokon, majd tetőcserepezéssel és lécezés-cserével folytatódott a felújítás. A lépcsőt is kijavították, a díszkupola és a nyílászárók új festést kaptak. A belső tér is megújult, ott gipszkarton födémet építettek be, továbbá új villanyvezetékeket, lámpatesteket szereltek be, és új kerámiapadlót kapott a belső ravatalozó. Az épület felújítása bruttó 20 millió forintba került, amelyet a város saját forrásból finanszírozott.

Fotó: Csongrád Város Önkormányzata

A megújult belső tér kialakításához a Black Box Kft. bruttó 1, 9 millió forinttal járult hozzá. Nekik köszönhetően az új hidegburkolat, álmennyezet gipszkartonozása és festése valósult meg, új lámpák és fali karok, valamint a belső drapériák és berendezések nyújtanak majd a gyászoló családoknak méltó helyet, hogy elbúcsúzzanak szeretteiktől.

A munkálatokat a Városellátó Intézmény rendelte meg és pályáztatta, a kivitelezési munkálatokban Bárdos Roland vállalkozó, Berencsi Lajos statikus, Fássy Zoltán felelős műszaki vezető, Nagyistók Tibor műszaki ellenőr és a Black-Box 97 Kft. vett részt.