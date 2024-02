Szombaton jelentette be polgármester-jelöltségét Hódmezővásárhelyen Kovács Pál, az önkormányzati tulajdonú HMSZ Zrt. 2020-ban távozó igazgatósági elnöke.

Csak az lehet ellenzéki, akit Márki-Zay Péter annak tart?

A hírre Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere zaklatott hangvételű, hosszú, pontokba szedett posztban reagált. – Bejelentette indulását Hódmezővásárhely polgármesteri tisztségéért dr. Kovács Pál, amit a fideszes sajtó egy része úgy kommentált, mintha ezzel egy „nem fideszes”, sőt, „ellenzéki” kihívóm akadt volna – kezdte az írását. Mint a polgármester fogalmazott, szerinte Kovács Pál soha nem azonosította magát ellenzékiként, megélhetése, karrierje Lázár Jánoshoz kötődött, saját magát „Stockholm szindrómás SS-tisztként” jellemezve, az őt ért megaláztatások ellenére soha nem mondott ellent Lázár úrnak. A poszt végén felhívta az érintett médiumokat, hogy javítsák ki a cikküket. Egyébként még vasárnap Szél István, a Fidesz vásárhelyi szervezetének elnöke egyértelműsítette, hogy Kovács Pál nem az ő jelöltjük, saját polgármester-jelöltet indítanak.

Kovács Pál: Mindenkink joga van megmérettetni magát

Kovács Pált hétfőn este az ATV is meginterjúvolta, az a televízió, ahol Márki-Zay Péter szinte minden héten vendég. Ott Kovács Pál arról beszélt, hogy két nap után az az össztűz, ami az elmúlt hat évben a polgármester és a Fidesz között egymás felé irányult, most rá zúdul, éppen ezért „élő zombiként tömeggyilkosság áldozatának” érzi magát. Kovács Pál azt mondta, nem ért egyet Márki-Zay Péterrel, hogy csak egy ember állhat ki a fideszes jelölttel szemben. A demokratikus gondolkodás szerint minden választópolgárnak joga van megmérettetni magát. Úgy fogalmazott, Márki-Zay Péter logikája szerint létezik a Fidesz, mint bolygó, és ő, mint ellenbolygó. Mindenki, aki nem az ő ellenbolygóját támogatja, az fideszes. Szerinte azonban létezik harmadik út is. Kikérte magának, hogy olyan ember, aki azt sem tudja, milyen szakmai élete volt az elmúlt 20 évben, lebűnözőzte. Kiemelte, a korábbi, fideszes városvezetés idején nem politikai, hanem szakmai alapon dolgozott a városi cégnél.

Herczeg Sándor: a polgármester magát és a hatalmát félti

A harmadik út megemlítés kiverte a biztosítékot a Márki-Zay Péter csapatát erősítő Berényi Károly alpolgármesternél, aki nagyon hosszú nyílt levelet írt Kovács Pálnak. Szerinte borzasztóan nagy hiba, hogy Kovács Pál indul a választáson. Hozzátette, nem az alkalmasságát vonja kétségbe, az időzítés nem jó. – Hát még nem tűnt fel neked, hogy a mai városvezetés többségét adó képviselő-testület Márki-Zay Péter vezetésével éppen ezt a „harmadik utasságot” képviseli? – szegezte a kérdést a polgármester-jelöltnek. Hozzátette, Kovács Pál indulása csak a Fidesznek kedvez.

Herczeg Sándor politológus szerint Márki-Zay Péter fél, de nem a várost, hanem magát és a hatalmát félti. – Ezért kezdett el kapálózni, és azonnal megtámadni Kovács Pált – fogalmazott a politológus. Szerinte a regnáló polgármester joggal fél, mert szövetséges nélkül maradt.