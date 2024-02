A múlt szombati kijelentései miatt közösség elleni uszítás bűntett gyanúja miatt közérdekű bejelentést tettek Márki-Zay Péter ellen. Hódmezővásárhely polgármestere, a pártja, a Mindenki Magyarországa Néppárt (MMN) szombati budapesti kampánynyitó rendezvényén azt mondta, hogy „ha valaki eddig apátiába süllyedt, mint ahogy sokan közülünk is, 2022. április 3-a után, most látom a reményt a szemükben, hogy érzik az emberek, hogy ennek a rendszernek is vége lesz. Úgyhogy higgyék el nekem, ők félnek attól, hogy lógni fognak, mi biztosak vagyunk benne, hogy bukni fognak, bukni fog a rendszer”.

Ezen kijelentéséért Tényi István volt Fidesz-tag, aki közéleti, közügyekkel kapcsolatos feljelentései miatt vált országosan ismertté, közösség elleni uszítás bűntett gyanúja miatt tett közérdekű bejelentést Márki-Zay Péter ellen. Tényi úgy fogalmazott, mások életének, testi épségének, méltóságának, jogainak védelme önmagában is érték, amelyre az alapjogok szabályozásakor figyelemmel kell lenni. Szerinte a véleménynyilvánítási szabadság védelme ott ér véget, ahol a kifejtett vélemény már nem járul hozzá a demokratikus akaratképzéshez. Márki-Zay Péter az elmúlt napokban a Hír TV-ben és az ATV-ben egyaránt azt mondta, félreértették, nem uszított, mert „hétgyermekes keresztény édesapaként” semmilyen erőszakot nem támogat.

Nem először példálózott Márki-Zay Péter kivégzéssel: „Egy baszk, egy ír, egy skót, egy lengyel toleranciaszintje sokkal alacsonyabb. … Nem mondom el, hogy mi minden történne, mert akkor engem erőszakos uszítónak fognak tartani, hogy mi történt volna ezzel a kormánnyal ezen országok bármelyikében. Nem akarom mondani, hogy a kandelábereket mire lehet még használni a plakátok ragasztásán kívül…”. Ezt még 2018 februárjában a vásárhelyi időközi polgármester-választás finisében egy fórumon jelentette ki amikor arról beszélt, hogy szerinte a magyar néppel sok mindent meg lehet tenni, amit más népekkel nem.