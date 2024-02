Találkozót szervezett január 28-án, vasárnap Szegeden a Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, amire eljöttek az Opre Roma-Cigány Demokrata Néppárt képviselői is. Hazafelé, vasárnap délután megálltak Ásotthalmon és elnökükkel, Kamarás Istvánnal az élen Ásotthalomról jelentkeztek be, ahonnan Facebookon, élő videóban uszítottak a magyarság és a Mi Hazánk ellen. Az önálló cigány tartomány ötletét még 2017-ben felvető és ezért népszavazási kezdeményezést benyújtó Opre Roma Párt vezetője és társai üvöltözve fenyegetőztek, majd a magyarokat parasztozva kijelentették, hogy „hamarosan övék lesz minden”. A durva videóban szó esik magyar asszonyok kasztrálásáról, arról, hogy ha kell, a cigányok a magyar nőknek is csinálnak „kapucsínó gyereket” és majd lakást vesznek a faluban, ahová húszan költöznek majd be.

Ez teljes mértékben provokáció, üres fenyegetés. Azért tették, hogy médiafigyelmet kapjanak, ez egy kampányfogás a számukra. Ha valamit közölni kívántak volna, nem vasárnap délután érkeznek, hanem ügyfélfogadási időben, amikor lehetőséget biztosítunk számukra a párbeszédre

– mondta Papp Renáta, Ásotthalom polgármestere aki csak később, a gyorsan terjedő videóból szerzett tudomást az esetről.