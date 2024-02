Február 1-től március 29-ig tart a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége által kihirdetett csukatilalom, Az országos szabályozástól eltérő, szigorúbb előírások is lehetnek egyes horgászvizeken, a Tisza-tó területén például a csuka fajlagos tilalmi időszaka február 15-től április 15-ig tart. A Szegedi Hermann Ottó Horgászegyesület kezelésében lévő Medencés kikötőben pedig a csuka és a süllő fajlagos tilalmi ideje alatt, április 30-ig a kishalas, halszeletes és a pergető horgászat is tilos. A vármegyei szövetség szerint a horgászat megkezdése előtt érdemes a helyi szabályozásoknak is utánajárni.