Március 1-jétől szeretnénk ezeket a lakásokat elfoglalhatóvá tenni, úgyhogy kérem, hogy februárban pályázzanak a vásárhelyi fiatal családok

– mondta Márki-Zay Péter.

A már többször is módosított rendelet szerint a fecskelakásokra 35 év alatti igazoltan házas-, vagy élettársi kapcsolatban élő párok jelentkezhetnek, akik a pályázat benyújtása előtt legalább 1 éve hódmezővásárhelyi lakóhellyel, vagy 3 év tartózkodási hellyel rendelkeznek, életvitelszerűen itt élnek, határozatlan idejű, vagy minimum 1 év határozott idejű munkaviszonnyal rendelkeznek. Feltétel többek között az is, hogy a pályázók egy főre eső havi nettó jövedelme elérje a minimálbér 50 százalékát. A gyermekek számát is figyelembe veszik.

A fecskelakásokba költözőknek csak a közös költséget és a rezsit kell fizetniük, lakbért nem, azonban vállalniuk kell, hogy a lakbérnek megfelelő összeget havonta a lakás-előtakarékossági számlájukra kell utalniuk, ez átlagosan 65-70 ezer forint körüli összeg. Emellett kéthavi óvadékot is le kell tenniük beköltözéskor.

Eddig nem lehetett tudni, hogy hol lesznek a fecskelakások, de az MZP Őszintén című videóban Márki-Zay Péter bejelentette, hogy a Csengettyű-közbe kerülnek a „fecskecsaládok”.

A koncepció tavaly novemberi elfogadásakor még úgy volt, hogy február 1-jétől költözhetnek be a lakók, ami most csúszik. Egyelőre pályázati kiírást sem találtunk, így akik nem nézték a polgármester videóját, akár le is maradhatnak a lehetőségről.