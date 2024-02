Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint a tarifareform ennek a négyéves közlekedési ciklusnak a legfontosabb és legnagyobb döntése.

700 ezer 14 év alatti gyermeknek lesz ingyenes a közlekedése. 1 millió 14 és 25 év közötti fiatal van, nem csak diák, akik félárú jeggyel közlekedhetnek. 300 ezer olyan nyugdíjas van 65 év alatt, akik díjmentes helyi közlekedést fognak kapni. Egymillió olyan közalkalmazott, aki nem tizenkétszer kapja jegy alapján a térítésmentes utazást, hanem félárú közlekedés lesz korlátlanul. Kétszázezer olyan nagycsalád van, akiknek ingyenessé válik az utazása

– mondta a miniszter.

Több lehetőség, kevesebb pénzért

A reform keretében a kilométer alapú bérletek megszűnnek, mindössze a kedvező vármegye- és országbérletek maradnak meg, amelyek felhasználási köre ráadásul bővül. Ezenfelül megjelennek a 24 órás napijegyek mind országos, mind vármegyei szinten. Ezek a 24 órára szóló Vármegye24 és Magyarország24 nevű díjtermékek 4999 és 999 forintért lesznek elérhetők. Emellett a kedvezmények jóval egyszerűbben érvényesíthetők majd, nem lesz szükség többé bonyolult igazoló dokumentumokra vagy pecsételni való űrlapokra.

Van segítség

Az, hogy a hétköznapokban hogyan érint minket az új tarifarendszer, nem minden szituációban egyértelmű. Ehhez ad most kapaszkodót a MÁV-Volán csoport, ugyanis az ujtarifa.hu címen egy tájékoztató weboldalt indítottak.

Az ujtarifa.hu tartalmait böngészők megtudhatják azt is, mi történik a korábban megváltott jegyekkel, hogyan kérhetik utazási költségeik elszámolását a munkáltatójuktól, valamint azt is, milyen átmeneti szabályok segítik a zökkenőmentes átállást – olvasható a MÁV-Volán csoport tájékoztatójában.

Ha esetleg valaki továbbra is bizonytalan a jegy- vagy bérletvásárlás tekintetében, a tájékoztató oldalon az új rendszer részleteit és a változásokat gyakorlati példák és infografikák segítségével is elmagyarázzák az érdeklődőknek. Hasznos beleolvasni a Gyakran Ismételt Kérdések menüpontba is, amelyet a szerkesztők folyamatosan frissítenek és bővítenek az utasok érdeklődési igényei szerint.

Így néz ki a gyakorlatban

Például ha Szegedről Budapestre kell utazni, jóval kedvezőbben jövünk ki egy országos napijeggyel, amely 4999 forintba kerül, mint egy oda-vissza teljes árú menetjeggyel, amely 6820 forint minimum. De például egy vármegyén belüli Szeged-Szentes távot is drasztikusan olcsóbban tehetünk meg vármegyei napijeggyel, mint a jelenlegi tarifákkal.

Március 1-én kezdődik meg az új kedvezményekkel és feltételekkel elérhető jegyek és bérletek értékesítése, ezeket a jegypénztárakban, az automatáknál, valamint online az ELVIRÁ-ban és a MÁV applikációban vásárolhatjuk meg. Fontos tudnivaló, hogy a mobilalkalmazást feltétlenül frissíteni kell március 1-je után, hogy az új tételek megjelenjenek.