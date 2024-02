Mint azt lapunk is megírta, a hódmezővásárhelyi kórháznak az egészségügyi intézmény területén lévő, de a város tulajdonát képező parkoló után 12 millió forint bérleti díjat kell egy bírósági ítélet nyomán fizetnie az önkormányzatnak. Ez az összeg a kórház egyhavi laborköltségével egyenértékű. Az intézmény részletfizetést kért. Most Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a Vásárhelyi Televízió múlt csütörtöki Időben című műsorában azt mondta, ha a kórház nem tudja megfizetni ezt a pénzt, akkor a városnak van egy ajánlata. A kőfal alatti részt, értelmezésünk szerint a Dr. Genersich Antal utcán, a Dr. Imre József és a Hunyadi utca között, ami a kórházhoz tartozik, adják át a városnak és akkor a parkolóbérlés árát beszámítják a vételárba és még kap is pénzt a kórház.

A kőfalrészt adják át, ami a gépészeti, vagy a sürgősségi ellátás számára szükséges, azt a területet továbbra is megtarthatják, a többi területet pedig rendbe rakjuk. Látszik, hogy ott van a kőfal, ami éppen borul ki, úgy kellett megtámasztani, hogy ne legyen belőle tragédia. Mi ezt az egészet rendbe tesszük, elbontjuk, parkosítjuk, egy kerékpáros sétányt építünk, ami összeköti az Európa parkot a Hősök terével

– üzente a nyílt ajánlatában a polgármester.

Állítása szerint számtalanszor megkeresték már a kórházat egy területcsere ajánlattal, „… most egy vételi ajánlatot is elmondok nyilvánosan és írásban is meg fogjuk erősíteni …” – mondta.

Megkérdeztük Kallai Árpádot, a Hódmezővásárhelyi–Makói Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatóját, aki nem látta ezt a műsort. Lapunk megkeresésére elmondta, a kórház melletti „kőfal”, nem a műemlék része, hanem egy téglakerítés, amivel nem a kórház rendelkezik, hanem a magyar állam tulajdona. Cáfolta, hogy a várostól számtalan ajánlatot kaptak vételre, vagy területcserére. A kerítés rendbetételével kapcsolatos előkészületeket a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, a KEF, már megtette.