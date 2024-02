Jól halad az önkormányzat járdaépítési programja, azonban rongálások lassítják. A Városellátó Intézmény munkatársai és az alvállalkozók a Géza és az Attila utcában befejezték a járdafelújítási munkálatokat és áprilisig több szakasz is sorra kerül, a Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós és Dobó István utcában, majd Bokroson dolgoznak tovább a vállalkozók

– derült ki az intézmény tájékoztatásából. Azonban nem csak járdafelújításról számoltak be, hanem járdarongálásról is. A Dobó István utcában február 8-án az esti órákban ismeretlenek kerékpárral többször végigmentek a forgalomtól elzárt, frissen épített felületen, ezért fel kell törni a megrongált járdát és újra kell betonozni. Rendőrségi feljelentést tettek a rongálásról, és keresik az elkövetőt. Ez nem egyedi eset, korábban a Bethlen és Batthyány utca sarkán lévő ártézi kút körüli, újonnan lerakott járdát is megrongálták, így azt is kétszer építették meg a szakemberek.