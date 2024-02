A Mohácsi Busójárást idén február 8. és 13. között tartják a Szegedtől mintegy 140 kilométerre fekvő, Baranya vármegyei városban. A télbúcsúztató, tavaszköszöntő ünnepség, amelynek első írásos említése már 1783-ban megtörtént, minden évben sokakat vonz. Vármegyénkből is sok turista utazik el a rendezvénysorozatra – így tett néhány munkatárs is korábban az Alsóvárosi Általános Iskolából. Ott szerzett élményeik alapján vetették fel, hogy a busókat hozzák el a szegedi intézmény gyermekei számára is.

Alapítványunk bevételéből finanszíroztuk ezt a napot, aminek elsődleges célja az élményszerzés volt. Azt tapasztaltuk, hogy a hosszú téli szünet után nehéz volt újra belerázódniuk a gyerekeknek az iskolai életbe, kellett valami, ami kizökkenti, felrázza őket. Ezért hívtunk Mohácsról busókat az iskolába

– mondta el lapunknak Váradó Gáborné intézményvezető.

Az alsósok és a felsősök csütörtök délelőtt először külön találkozhattak a különleges figurákkal. Az ebédlőben egy előadást hallgathattak meg erről a népszokásról, így megtudhatták, régen ez egyedileg szervezett, házaló hagyomány volt: a 60-as évekig baráti társaságok járták a települést, és vendéglátásért cserébe jókívánságokat mondtak. Mára azonban már az önkormányzat megbízásából szervezett turisztikai eseményről van szó, amire egy hét alatt több mint százezer látogatót várnak. A rövid ismertető után pedig kolomppal, kereplővel és kürttel megérkezett a négy busó, illetve az őket kísérő sokac lány, akik a lányok haját összekócolva, a fiúkkal pacsizva egyből felbolygatták a diákokat.