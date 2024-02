Harmadik osztálytól normál és emelt óraszámú csoportokat képzünk. Akik nem az angolt tanulják emelt szinten, azoknak a plusz óraszámot 5. osztálytól a matematika és magyar felvételi előkészítésre fordítjuk

– mondta el az igazgató. Mindezeknek köszönhetően a diákok az országos átlag felett teljesítenek minden évben a kompetenciaméréseken, továbbtanuláskor pedig szinte mindenkit felvesznek az első helyen megjelölt középiskolába.

Ami a mozgást illeti: alsó tagozaton a heti 5 testnevelésórából egy néptánc, illetve az első két évfolyamot viszik úszni is, valamint megismertetik a kicsikkel az evezés és a kajakozás alapjait is. Az első négy évben mindenki kosárlabdázhat vagy judózhat is szakköri keretek között, szerveznek fociedzéseket is. Szakköri keretek között egyébként oktatnak az iskolában gazdasági ismereteket is.

A Tabánban nagy létszámú énekkar is működik, amely az Éneklő Ifjúság versenyen minden évben arany minősítést szerez. Nagy gondot fordítanak a környezeti nevelésre is: a hatalmas, parkosított udvaron kialakított konyhakertben minden osztály saját parcellában nevelhet zöldségeket, illetve létrehoztak komposztálót és rovarszállodát is.

Ha már az oktatási intézmények között is kiemelkedő méretű udvarral rendelkezünk, ezt kihasználtuk az aktív szabadidő támogatásár is: mivel részt veszünk a KEVE Programban, van egy felfestett KRESZ-pályánk, illetve egy kosárlabdapályánk, valamint egy füves focipályánk

– sorolta az intézményvezető.

A Tabánban a művészeti iskola február 19-én mutatkozik be nyílt napon, március 5-én kézműves foglalkozásra várják az érdeklődőket, március 13-án pedig nyílt órákon lehet megismerkedni a leendő elsős tanítókkal.