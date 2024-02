A 14 éves kunsági nagylánynál tavaly decemberben Hodgkin Lymphoma-t diagnosztizáltak. Jelenleg már kemoterápiás kezelései zajlanak Szegeden. “Hirtelen csapásként ért, hogy ilyen betegséggel állunk szemben, főleg, hogy karácsonykor be is kellett feküdnie!”-írja hozzánk írt levelében az édesanya.

December 22-én hívta orvosuk a családot, hogy rosszindulatú daganatokkal van tele Anasztázia mellkasa. Szövetmintát vettek, s meglett a diagnózis.

Szörnyű karácsonya volt a családnak, “sajnos közölni kellett a 14 éves kislányommal, esély van rá, bele is halhat”- folytatta levelében az anyuka.

Az édesapa 12 órás munkarendben a rendőrségen dolgozik, derül ki ez is a család kérelméből, illetve az is, hogy Sztázinak van egy 5 éves autista öccse.

Mikor telefonon beszéltünk az édesanyával, épp a testvérrel volt otthon. Alap esetben ő is az otthonuktól 65 km-re lévő klinikán van Anasztáziával, s az apuka munka mellett otthon a kis öcsivel, de nyilván ő is igényli édesanyja jelenlétét.

Sürgős szüksége lenne Anasztáziának egy új szemüvegre, laptop-ra, mivel tanulmányait most jó ideig csakis online folytathatja, s se laptop-ja, sem pedig számítógépe nincs a nagylánynak. Ha ön is segíteni szeretne akkor a Facebook oldalon keresztül, a lenti linken veheti fel a kapcsolatot az alapítványal.