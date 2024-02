A Létra Projekt egyébként, amelyet a Covid utáni újraindulás után a Kreatív Formák Egyesület fogadott be, nem csak a rászorulóknak nyújt segítséget: hallgatóknak is biztonságos környezetet jelent ahhoz, hogy esetekkel dolgozzanak és így gyakorlatot szerezzenek. Munkásságukról azonban még mindig sokan nem tudnak, éppen ezért tavasszal tervezik például, hogy a családterapeuták szegedi vándorgyűlésén is bemutatkoznak.