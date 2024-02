Jótékonysági akciót hirdetett a vásárhelyi kórház még novemberben. Az ügy nemes, a meddőség ellen küzdenek és azért, hogy a családtervezés előtt álló párok közül a lehető legtöbben éljék meg a csodát, hogy a kezükben tarthassák a gyermeküket. Már 55 millió forintnál tartanak. Ez majdnem a fele annak az összegnek, amelybe a program kerül. A 120 millió forint többek között egy 80 milliós ultrahangkészüléket is tartalmaz. Az elmúlt három hónapban rengetegen álltak a kezdeményezés mellé, jótékonysági programok sora követi egymást. Rendeztek már koncertet, különféle sportprogramokat, bált, táncgálát, filmvetítést, amelyen még a film főszereplője is részt vett, és egy árverés is zajlik éppen. Kisebb és nagyobb vállalkozások is adakoztak, no és magánszemélyek is, kinek milyen összegre volt lehetősége. Van, aki csak 1000 forinttal tudja támogatni a kórház terveit, de az is hatalmas érték. A gyűjtésnek még nincs vége, őszig tart.

Ezek a forintok jó helyre gurulnak. A cél nemes, egészséges anyák és kisbabák. Ők pedig politikától függetlenül, mindenkinek fontosak, nemcsak azoknak a pároknak, akik gyermekvállalást terveznek. Az adakozók névtelenek, nincs hely a magamutogatásnak.

Persze van, akit az önmarketing motivál. Ezért is háborodott fel sok vásárhelyi, hogy egy teljesen másik gyűjtésen, a fővárosban, a város egyik politikusa, "tudjukki", lefotóztatta magát, ahogy beledob egy tízezrest a gyűjtődobozba. A vásárhelyiek közül sokan hangot adtak felháborodásuknak, mert a jótékonyságban önfényezésnek helye nincs. Akkor sem lenne, ha nem csak egy bankóval, hanem egy köteg tízezressel tolta volna meg a gyűjtés céljának szekerét.