Szombaton rendezte meg hagyományos Kamarai Üzleti Estjét a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara. Mivel 2024 Törökország és Magyarország kölcsönös kulturális éve, az üzleti esten a török gasztronómiára, kultúrára és üzleti kapcsolatokra helyezték a hangsúlyt. Így az est résztvevői találkozhattak a Török Köztársaság Magyarországi Nagykövetségéről Sedat Karaoğlu kereskedelmi tanácsossal, valamint Hossó Zsolttal, a Török Köztársaság tiszteletbeli konzuljával is. A Török Üzleti Esten a hagyományoknak megfelelően átadták a Csongrád-Csanád Vármegye Gazdaságáért Díjat is. Az elismerést a kamara elnökségének döntése alapján kaphatja meg, aki a vármegye gazdasági életben és a kamarai munkában is kimagasló eredményeket ér el. Idén a díjat Pap Sándor, az OTP Bank Nyrt. szegedi fiókigazgatója vehette át.