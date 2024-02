Az „Ágota-futás – Fuss értünk Szegeden” névre keresztelt sportversenyt április 14-én rendezik meg, amelyre március 29-ig lehet jelentkezni mind gyermek, mind felnőtt futószámokban. Ha valaki nem szeretne mozogni, de egyetért a rendezvény nemes céljával, támogató jegyet is vásárolhat.

Salgó László főispán elmondta, hogy a kormányhivatal részéről mindig is fontosnak tartotta a társadalmi szerepvállalást.

Salgó László, főispán.

Fotó: Gemes Sandor

Ezért is vállalta a kormányhivatal tavaly év végén, hogy 175 Ágota-közösségben nevelkedő, családjuktól elszakított gyermeknek adunk ajándékot karácsonykor. És ezért kezdeményeztük idén az egyetemekkel közösen, hogy rendezünk Szegeden egy jótékonysági futást

– mondta a főispán.

A rendezvényre fantasztikus környezetben kerül majd sor, a gyermek futamok a Dóm téren lesznek, a hosszabb távok pedig a rakparton, a Stefánián, valamint az újszegedi Erzsébet-ligetben.

Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese örömét fejezte ki, hogy az egyetem részt vehet egy ilyen nemes kezdeményezésben és társadalmi felelősségvállalásban.

A böjti időszakhoz nagyon szorosan kapcsolódik a programra való felkészülés, épp alkalmas ez az idő, hogy a mozgást beépítsük az életünkbe, a lelki hátterére tekintettel is jól kiegészíti a mértékletesség gyakorlását és a megtisztulást

– mondta a rektorhelyettes.

Hozzátette, hogy családbarát egyetemként első szóra kapcsolódtak be a szervezésbe, és kiemelt célnak tekintik a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítését.

Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora rámutatott, a Szeged-Csanádi Egyházmegye egyeteme segítő szakmákat is képez, olyan szakembereket, akik a nehéz helyzetben lévőket támogatják, így nem most először szerveznek hasonló programot. Az előzőek is nagyon sikeresek voltak, ezért külön örült az újabb kezdeményezésnek.

Kothencz János, az ÁGOTA Közösség vezetője szerint ezzel az összefogással remekül kifejeződik a szolidaritás a nehéz sorsú gyermekek felé, akik így érezhetik, hogy fontosak másoknak. Ez pedig életüket meghatározó élmény lehet.

Kothencz János, az ÁGOTA Közösség vezetője.

Fotó: Gemes Sandor

A bevételt a gyermekek részére megvalósítandó szakmai, terápiás és élményprogramok finanszírozására fogjuk fordítani

– mondta az elnök.