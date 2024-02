A jólfésültség története címmel nyílik új, időszaki kiállítás a Móra Ferenc Múzeumban március 1-jén 16 órakor – tájékoztatott az intézmény közleményében. A tárlaton a haj és az arcszőrzet kerül a középpontba. A látogatók arra a kérdésre kaphatnak választ, hogy mik voltak a szépségipar fejlődésének főbb mozgatórugói, állomásai, kik voltak meghatározó szereplői.

A haj és az arcszőrzet viselésének szokásai végigkísérték az emberiség történetét. Mivel a haj számos kultúrában szennyesnek és szennyezőnek számított, nem akárkik nyúlhattak hozzá, specialistákra volt szükség. A közterületen dolgozó borbélyok a 17. századtól állandó műhelyeket nyitottak, ahová kizárólag férfiakat vártak. A nők először csak a 20. században léphettek ki otthonukból a hajuk ápolása céljából, a nagyvárosokban egyre inkább megjelentek a fodrászszalonok.

A kiállítás a változás sokszínű folyamatát szemlélteti érdekes tárgyak és történetek segítségével. Bemutatnak fodrász- és borbélyszalonhoz tartozó bútorokat, hirdetéseket, ikonikus eszközöket. A látogatók megismerhetik a haj kémiáját és biológiáját, a fodrásztechnológiák változását, a fodrászműhelyek kialakulását. A kellékek mellett képzőművészeti alkotásokat, videókat és fotókat is megtekithetnek az érdeklődők, amelyek megidézik ezt a különleges világot.

Egy szelfipontot is kialakítanak, ahol egy retró hajszárító búra alá, egy régi fodrász fotelbe ülhetnek be a látogatók, ahol szabadon fotózhatják vagy fotóztathatják magukat. Emellett megcsodálhatják Dankó Pista feleségének fésülködőasztalát, Bajor Gizi díszfésűjét és egy hajjal díszített levelezőlapot is.